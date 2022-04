Nel mezzo del cammin di nostra vita. Il ‘sogno’ che Paolo Fresu ha coronato nel suo paese d’origine, a Berchidda (Sassari) nel 1988 compie trentacinque anni. Un evento ormai imperdibile per gli amanti del jazz, con appuntamenti dal mattino a notte fonda in luoghi e scenari sempre diversi, come chiese di campagna, spiagge, borghi e la piazza del paese, quella Fresu suonava nella banda.

“Da bambino sognavo di suonare la tromba e mio padre mi portava con sé in campagna a pascolare le pecore, e io suonavo.

Un sogno che è diventato realtà” dice all’Ansa il trombettista, che anche quest’anno ha pensato un cartellone ricco di eventi.

Dal 7 al 16 agosto a Berchidda e in altri centri del nord si potranno ascoltare Oumou Sangaré, Archie Shepp, Avishai Cohen, Mathias Eick,Tosca, Gegè Telesforo, Joe Barbieri e Stefano Di Battista. Un festival che cattura il pubblico – 35mila le presenze nell’ultima edizione e tocca tutti i paesi del territorio.

