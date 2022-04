Questa mattina si è proceduto all’intervento di cavatura della Jacaranda n° 74 nel Largo Carlo Felice ad angolo con via Mameli.

L’intervento, fa sapere l’amministrazione comunale, si è reso necessario perché a rischio caduta per via dei lavori non autorizzati dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, da parte di un’impresa di manutenzione delle linee telefoniche il 19 aprile scorso.

In seguito all’intervento, l’esemplare di Jacaranda è stato trasportato al vivaio comunale di Corongiu, dove sarà sottoposto alle cure del caso.

Contestualmente si è provveduto alla messa a dimora in loco di un esemplare sostitutivo di Jacaranda adulto.

