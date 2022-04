Ricordate Roberto Cazzaniga? L’ingenuo pallavolista di serie B a cui da due donne in 15 anni avrebbero spillato circa 600 mila euro con la messinscena di una relazione a distanza con una bellissima modella brasiliana? Ebbene, come riporta l’Ansa Sardegna, la Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato denaro e altre disponibilità alle due donne, una residente a Vimercate (Monza) e una in provincia di Cagliari, indagate con l’accusa di truffa aggravata e continuata. Il sequestro riguarda però soltanto una minima parte dei soldi sottratti all’uomo che per ben 15 anni ha ingenuamente creduto di essere fidanzato a distanza con la fantomatica modella brasiliana Maya Mancini.

secondo l’accusa, era stata proprio la sarda, grazie alla complicità di un’amica del pallavolista, ad instaurare una pseudo relazione sentimentale con l’atleta spacciandosi per una bellissima modella e utilizzando allo scopo le foto di una modella reale, Alessandra Ambrosio. In preda all’ottenebrazione amorosa, il pallavolista era stato convinto dalla fantomatica fidanzata a sborsare cospicue somme di denaro per curare le gravi patologie mediche della sua bella fidanzata, patologie ovviamente fasulle. Nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle hanno accertato una serie infinita di transazioni finanziarie, circa millequattrocento tra ricariche postepay e bonifici, con cui il pallavolista, tra il 2008 e il 2021, ha trasferito oltre 600 mila euro alle presunte truffatrici. Non è mancato anche l’acquisto di un’auto.

