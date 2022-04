Continuano le performance nel posizionamento delle colonnine per il noleggio delle biciclette a Cagliari. Dopo il fantasioso posizionamento delle rastrelliere nel corso Vittorio Emanuele, di cui abbiamo parlato qui, ecco la futuristica installazione in via Nazario Sauro: dalla foto postata sulla pagina FB Parliamo di Cagliari non si capisce come potranno essere sistemate le biciclette in quello spazio vicino alla fermata del pullman. Altra opera simile è stata realizzata in piazza San Benedetto dove, spiega un utente FB, al momento si fa slalom tra i paletti.

