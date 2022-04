Un uomo di anni 65 è stato investito mentre percorreva la strada statale 195 a bordo di una bicicletta. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso.

Il sinistro stradale è avvenuto in direzione Pula, 150 metri prima dello svincolo per Pula. Il ciclista è stato investito da una autovettura ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it