Si chiamano blue zone. Il nome sta a indicare quelle aree del pianeta dove la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale. La Sardegna è l’unica regione italiana a ospitare una della cinque Blue Zone del mondo. Il territorio dell’Ogliastra, nella zona centro-orientale dell’isola, conserva il segreto dell’eterna giovinezza.

Gli studi condotti in questa blue zone indicano che la longevità degli abitanti è data da alcuni fattori particolari: l’altitudine media a cui si trova la zona blu, l’alimentazione basata su una dieta povera di grassi e ricca di proteine. A questi si aggiungono i fattori psico-sociali: basso stress emotivo, ottimismo, mantenimento di uno stile di vita “arcaico” in cui la tradizione ha ancora una forte influenza sulla vita quotidiana. Non c’è però solo l’Ogliastra. In molti paesi dell’entroterra molte persone raggiungono i cento anni e spesso li superano.

A sviluppare il concetto e a pubblicare uno studio incentrato proprio sui centenari della Sardegna sono stati gli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain. La ricerca ha individuato nell’isola tre zone blu, in Ogliastra, in Barbagia e nel Sud Sardegna. Secondo i rilievi fatti nel 2014, è risultato che famiglia più longeva al mondo si trovasse proprio nel comune ogliastrino di Perdasdefogu: otto fratelli per un totale di 828 anni. Il segreto della longevità come detto dipende sicuramente da più fattori.

A influenzare le prospettive esistenziali non sono solo i fattori genetici, ma anche quelli ambientali e lo stile di vita. Il concetto di comunità sembra essere un ingrediente fondamentale, così come la cucina sarda .La dieta sardo-mediterranea è ricca di vegetali e di proteine animali derivate dal latte (in particolare di capra e pecora). Un po’ di vino durante i pasti, poca carne rossa rendono il mix il connubio perfetto per vivere più a lungo. Serenamente felici.

Altre blue zone nel mondo sono Okinawa (Giappone), Loma Linda (California), la Penisola di Nicoya (Costa Rica) e Icaria (Grecia). Lo stile di vita quasi monacale. Unito alla straordinaria bellezza dei luoghi in cui gli abitanti, gettati nel mondo, sono stati capaci di conservare la bellezza originaria.

