Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17,15, in via Roma, a Cagliari, un uomo senza alcun motivo ha aggredito gli agenti della polizia locale in servizio, prima verbalmente poi fisicamente spintonandoli.

Si tratta di un senegalese senza fissa dimora, domiciliato a Quartu Sant’Elena.

In seguito all’arresto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato identificato dalla Scientifica, in quanto non aveva documenti e rifiutava di dare le proprie generalità. Dalle analisi delle impronte digitali è emerso che era già sottoposto alla misura dei domiciliari.

Uno degli agenti colpiti è stato ricoverato al Brotzu per le ferite riportate nella colluttazione.

