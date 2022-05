Da domenica 1 maggio 2022, si apre una fase nuova contro il Covid con nuove regole e misure per Green pass e mascherine al chiuso.

L’obbligo delle mascherine al chiuso resta fino al 15 giugno solo in alcuni luoghi, come ospedali, cinema e mezzi pubblici. Anche a scuola – nonostante le rimostranze di numerosi rappresentanti dei genitori – le mascherine Ffp2 continueranno a essere utilizzate, fino alla fine dell’anno scolastico, come già previsto dal decreto del marzo scorso.

Nei supermercati non esiste più l’obbligo della mascherina, per il commesso dipende dal protocollo dell’azienda che può aver sottoscritto un documento con le associazioni di categoria. Questo può prevedere l’uso della mascherina ma è scelta non più dettata da obbligo normativo.

Il decreto Covid del 17 marzo scorso stabilisce dal 1° maggio l’eliminazione del Green pass per l’accesso al luogo di lavoro.

Eliminazione del Green pass dal 1° maggio anche per:

bar e ristoranti anche al chiuso; mense e catering continuativo; accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi; studenti universitari; centri benessere; attività sportive al chiuso e spogliatoi; convegni e congressi; corsi di formazione; centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; concorsi pubblici; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; feste al chiuso e discoteche; mezzi di trasporto.

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, raccomanda le mascherine Ffp2 nei luoghi di lavoro pubblici attraverso una circolare indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, sulla base dell’ordinanza emanata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che contiene la raccomandazione all’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico senza tuttavia prevedere alcun obbligo specifico.

A partire dal 1° maggio 2022 non è più necessario il Green Pass per le attività organizzate dalle parrocchie e per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori e dei volontari che ci collaborano.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e delle università, ma anche gli over 50 l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al prossimo 15 giugno.

