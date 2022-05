Un’auto e una moto si sono scontrate questa mattina all’incrocio tra via Puccini e via Bellini. Il centauro, caduto rovinosamente, ha riportato un trauma cranico ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu dal personale del 118 a bordo di un’ambulanza in codice rosso. La Polizia locale sta cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

