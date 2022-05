Sta per nascere in viale Regina Margherita, proprio di fronte all’omonimo hotel, un nuovo resort a cinque stelle. I proprietari sono sardi e apparterrebbero a un’importante famiglia legata alla produzione casearia.

La nuova residenza a cinque stelle si aggiunge a una serie di alberghi che destinati a fare di Cagliari la capitale del turismo di lusso.

Si tratta dell’Hotel Bayle, che si appresta a nascere nel cuore di Piazza Yenne, del Palazzo Tirso in piazza Deffenu e del Palazzo Doglio. Ma anche del polo del lusso in via di realizzazione a palazzo Boyl o del nuovissimo hotel Carlo Felice all’angolo del corso Vittorio Emanuele. Anche l’ospedale ospedale Marino, oggi un rudere, è probabilmente destinato a diventare un hotel di lusso.

