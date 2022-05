Il gioco di squadra tra operatori sanitari, medici, amici, familiari e pazienti è essenziale per affrontare le cure oncologiche. Ma oltre lo sport in una ottica di prevenzione dei timori è essenziale anche la medicina del sorriso. Con questo spirito ritorna a Cagliari l’evento solidale Tumori femminili e sport: un calcio al cancro giunto alla sesta edizione.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio a Cagliari nell’ Aula consiliare in Via Roma 145, dalle 8,30 alle 13,30 e al Centro Sportivo Giuseppe Bellu (ex campo Ossigeno) in Viale Cimitero 29 dalle 16.

L’iniziativa è organizzata da Mai Più Sole contro il Tumore e Fondazione Taccia, con la collaborazione di Fidapa BPW sezione Cagliari, il patrocinio del Comune di Cagliari, del Cagliari Calcio, di Cittadinanzattiva, di SIPO (Società Italiana Psiconcologia) regione Sardegna, di Karalis Pink Team Daniela Secchi e Passu Passu.

“Il gioco di squadra fa la differenza” e “La vita è tutto il resto” sono i leitmotiv che ruotano attorno alla manifestazione, nata – come detto – per mettere in luce il gioco di squadra tra operatori sanitari, medici, amici, familiari e pazienti durante il percorso di cure oncologiche. E se lo sport è fondamentale in ottica preventiva, riabilitativa e andrebbe prescritto come si fa con un farmaco, le amiche di Mai Più Sole mettono in campo anche la medicina del sorriso, della Vita oltre la malattia.

