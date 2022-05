“La capitozzatura presuppone una aggressione molto grave alla salute degli alberi perché compromette la struttura delle piante che poi diventano pericolose: è una tecnica che danneggia gravemente gli alberi”. Bernabe Moya, esperto di botanica che da oltre 40 anni si occupa di verde pubblico in molti paesi europei, ne è convinto. Una potatura così radicale non è appropriata, soprattutto in questo periodo dell’anno: “le jacarande cagliaritane, ad esempio, in questo periodo devono rimanere fiorite, potarle ora è un errore biologico”.

In questa audio intervista, l’esperto spagnolo – che da anni lavora in Sardegna in numerosi progetti per la cura degli alberi monumentali dell’isola – evidenzia anche la necessità di una gestione più partecipata e condivisa del verde pubblico, che veda protagonisti anche i cittadini e le associazioni ambientaliste, sempre più consapevoli della funzione sociale degli alberi e delle piante cittadine. “Non puoi fare una trasformazione del verde urbano senza informare i cittadini”, spiega.

Dalle parole dell’esperto emerge anche il fatto che la gestione del verde pubblico è un problema di non facile soluzione che mette alla prova le amministrazioni di tutta Europa, spesso alle prese con una programmazione sbagliata che risale a molto tempo prima.

Ad esempio perché sono state utilizzate molto spesso specie arboree infestanti come l’Ailanthus altissima che solo oggi l’Unione Europea ha bandito (con multe fino a 10 mila euro per i comuni che non la eradicano). Oppure perché certe piante, pure bellissime, sono state sistemate nei posti sbagliati: come è avvenuto anche a Cagliari, con bellissimi ficus che dopo cinquanta o sessanta anni hanno forse raggiunto dimensioni eccessive per le strade dove erano stati collocati.

L’importante è che, ora più di prima, le scelte in materia di verde pubblico siano frutto di uno studio consapevole e soprattutto che non siano non calate dall’alto ma condivise. La reazione dei cagliaritani a certe scelte degli agronomi comunali è stata emblematica.

Questa è l’intervista integrale a Bernabe Moya.

