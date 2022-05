Si fa presto a dire primavera. Non basta una giornata di sole per abbandonare i vestiti invernali. I meteorologi avvertono: un’ondata di maltempo è attesa sull’Italia già da giovedì 5 maggio a causa di un piccolo ciclone che arriva dal mare del Nord. Il freddo si farà sentire anche in Sardegna.

Sull’Isola nel fine settimana si registreranno piogge e temporali anche intensi, con precipitazioni rapide ma con cumulati consistenti. Previsto anche un rapido calo delle temperature, che raggiungeranno livelli tipici più dell’autunno che della primavera.

