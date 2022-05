Sono tre i nomi in lizza per la direzione della Fondazione Mont’e Prama. La terna è stata resa nota dal presidente della Fondazione, il giornalista Antony Muroni. Si tratta di Nadia Canu, della Soprintendenza dei Beni archeologici di Sassari e Nuoro (Educazione e ricerca), Paolo Sirena, esperto in Legislazione turistica e normativa dei Beni culturali e Momo Zucca, archeologo e docente di Storia romana all’Università di Sassari.

“Da questa terna – annuncia Muroni – uscirà il primo direttore (o direttrice) della Fondazione Mont’e Prama”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it