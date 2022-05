“A Pompei ho potuto conoscere una piattaforma innovativa che valorizza un importante sito archeologico, parte di rilievo del patrimonio culturale europeo, e incrementa la sicurezza dei visitatori nell’area attraverso un sistema di gestione intelligente e sostenibile, con un sistema wi-fi all’avanguardia, oltre 100 access point e una super rete in fibra ottica”. Lo ha detto l’assessora regionale degli Affari generali, Valeria Satta, che ieri, in visita al Parco archeologico di Pompei, ha incontrato Massimo Bisogno, direttore dell’Ufficio speciale per la crescita e la transizione al digitale della Regione Campania, per la presentazione del progetto Smart@Pompei.

“Si tratta di un progetto di alta innovazione – ha aggiunto l’assessora – che può essere replicato anche in Sardegna per valorizzare i beni e per tutelare il nostro patrimonio”.

