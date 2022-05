Due operai nel Cagliaritano sono rimasti vittima questa mattina di altrettanti incidenti sul lavoro nel Cagliaritano. Entrambi i lavoratori sono stati trasportati al Pronto Soccorso in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il primo incidente è avvenuto in una fabbrica di marmi a Monserrato dove una lastra ha travolto un operaio di 47 anni. Il secondo si è verificato in un’azienda di logistica nella zona industriale di Macchiareddu, ad Uta. Stavolta è stato un operaio 45 enne ad essere travolto da un bancale pieno di bottiglie che stava spostando con un carrello elevatore. A salvargli la vita sarebbe stato il tettuccio di cui è provvisto il muletto.

