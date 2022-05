È stato soccorso da una guardia giurata che lo aveva trovato sanguinante riverso a terra, ma invece di ringraziare per l’aiuto ricevuto ha pensato bene di aggredirlo tentando anche di portargli via dalla fondina la pistola. Protagonista di una nottata movimentata un 26 enne di Selargius, già noto alle forze dell’ordine, che stamattina alle 7,10 circa è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo per i reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Alle 02:50 circa, su segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro a proposito di un’aggressione in atto nei confronti di una guardia giurata, i militari erano intervenuti in Via Newton, unitamente a un equipaggio della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, appurando che vi era una colluttazione in corso tra l’uomo segnalato e una guardia giurata. Il giovane, sanguinante in volto, veniva invitato a calmarsi, ma reagiva nei confronti dei militari sputando loro addosso. Successivamente, uno degli altri militari presenti veniva spintonato e pertanto il ventiseienne è era posto in sicurezza e ammanettato.

La guardia giurata, che accusava dolori conseguenti alla colluttazione, riferiva di essersi avvicinato al giovane per prestargli soccorso in quanto trovato riverso a terra e sanguinante, a seguito di un precedente scontro con qualcuno, ma lo stesso, alla sua vista, invece che ringraziare per il soccorso ricevuto, in preda a un incontenibile stato d’ira, lo avrebbe aggredito fisicamente e avrebbe anche tentato di portargli via dalla fondina la pistola. Il giovane, che mostrava delle escoriazioni al volto, su iniziativa degli operanti, è stato fatto medicare dal personale del 118 chiamato in caserma, mentre uno dei militari e la guardia giurata si trovano ora al pronto soccorso per accertamenti anche in relazione allo sputo ricevuto sul volto. L’arrestato verrà giudicato stamattina con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.

