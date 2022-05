La solidarietà tra anziani e giovani è uno dei temi che animeranno il 12° Congresso della Uil Pensionati Sardegna in programma venerdì 13 maggio alle 9.30 al Caesar’s Hotel di Cagliari (via Darwin 2/4).

“Gli anziani conoscono la strada e i giovani corrono veloci – spiega Rinaldo Mereu, Segretario generale dell’organizzazione che nell’isola conta attualmente quasi 20mila iscritti. -. Tutte e tutti insieme dobbiamo raccontare il passato, praticare il presente e costruire il futuro. Il nostro Paese sta cambiando – aggiunge – e la Uilp deve tenere il passo, senza lasciare indietro nessuno. Siamo passati attraverso l’industrializzazione, la globalizzazione, che le forze politiche non sono riuscite a governare correttamente, ora abbiamo davanti la transizione ecologica, climatica, energetica e digitale. Non possiamo farci trovare impreparati. Passato, presente, futuro. Ricordiamolo, pratichiamolo, costruiamolo. Insieme. Valorizzando anche le relazioni tra le generazioni. Anziani e giovani sono legati da interessi comuni e solo tutti insieme potremo raggiungere la meta”.

Con il motto “Insieme per costruire” la Uilp intende dunque favorire attraverso il confronto con tutte le parti istituzionali, economiche, sociali, il necessario sviluppo per una società più equa, con meno disuguaglianze, con meno precarietà, con più rispetto del lavoro, con più potere d’acquisto per pensionati, giovani, donne, lavoratori.

