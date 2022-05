Stando a quanto riporta Tuttosport, in estate sarà rivoluzione portieri in casa Torino. I due attuali portieri (Berisha e Milinkovic-Savic) potrebbero andare via e i granata avrebbero messo in cima alla lista dei desideri Alessio Cragno del Cagliari.

Se il Cagliari dovesse retrocedere le cessioni eccellenti sarebbero obbligatorie. Cragno andrebbe via, a prezzo di saldo. Idem Joao Pedro, Bellanova e Pereiro, i pezzi forti della squadra che hanno richieste, rispettivamente, ancora dal Torino (Joao Pedro), da Juventus Inter e Milan (Bellanova) e Atalanta (Pereiro).

