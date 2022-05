Gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera hanno arrestato presso lo scalo aereo di Elmas tre cittadini stranieri per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e possesso di documenti di identificazione falsi. Grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e le Autorità Britanniche, gli operatori della Polizia di Frontiera hanno proceduto ad un approfondito controllo dei soggetti, i quali si erano presentati separatamente ai varchi di controllo dei documenti, prima dei rispettivi imbarchi per Londra, due diretti a Gatwick mentre il terzo diretto a Stansed.

Durante queste fasi è emerso che i tre viaggiatori avevano esibito passaporti apparentemente rilasciati dalle autorità della Grecia e della Spagna, con dati evidentemente contraffatti e discordanti con quelli contenuti nel microchip del passaporto o, in due dei casi, totalmente privi di dati elettronici.

Gli Agenti hanno ulteriormente verificato le generalità dichiarate all’atto del controllo, accertando invece i veri nominativi di tutti e tre gli stranieri.

Al termine degli accertamenti i tre georgiani, di età compresa tra i 28 e i 34anni, sono stati arrestati in flagranza di reato e a seguito dell’udienza di convalida è stata loro comminata la pena di un anno e mezzo con nulla osta all’espulsione immediata dal territorio nazionale. Le pratiche dei tre stranieri sono ora in corso di trattazione da parte dei poliziotti dell’Ufficio per l’Immigrazione e degli Stranieri della Questura.

