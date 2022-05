È stato sorpreso in località “Sa Carina”, nel comune di Villaputzu, all’interno di un’area recintata data in concessione alla cooperativa pescatori “San Giovanni”, dal presidente dell’ente, mentre era intento a pescare delle vongole a mani nude. Ieri un 73enne di Villaputzu, pensionato con precedenti denunce a carico, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato dai carabinieri della Stazione di Armungia. I militari hanno sequestrato nella disponibilità del 73enne 4 kg di vongole.

