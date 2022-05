Su otto lavoratori 7 risultavano in “nero”: non erano mai stati assunti, con violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008. Per questo i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma hanno sospeso l’attività di un esercizio pubblico del settore alimentare di Dolianova comminando sanzioni amministrative per un totale di circa €30.000. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche da parte del NIL in relazione all’eventuale percepimento del reddito di cittadinanza da parte dei lavoratori irregolari e dei rispettivi nuclei familiari.

I provvedimenti sono arrivati ieri a conclusione di un’attività ispettiva conseguente a uno specifico servizio coordinato che ha impegnato diverse specialità dell’Arma, finalizzato al controllo di alcuni esercizi commerciali presenti sul territorio di Dolianova: i carabinieri della locale Stazione in collaborazione con militari delle Stazioni di Monastir e San Nicolò Gerrei, con l’ausilio di personale specializzato del NAS e del NIL di Cagliari. All’esercizio pubblico sono state anche contestate la violazione delle norme attinenti all’igiene e alla pulizia e l’inottemperanza di previsioni del manuale HACCP di autocontrollo, violazioni per le quali il personale del NAS di Cagliari: in totale le sanzioni amministrative hanno raggiunto i €30.000.

