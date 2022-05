“Una programmazione ricca e variegata, portata avanti attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, con attivisti e rappresentanti del mondo della cultura, con momenti di confronto e di approfondimento ma anche con iniziative ludico-sportive in grado di favorire l’incontro ed un dialogo davvero ampio con la società”, spiega l’assessora alle Politiche di Genere e Diritti Lgbt Cinzia Carta, che si ritiene soddisfatta per il lavoro fin qui svolto.

“Quartu ambisce a diventare moderna, accogliente e attrattiva, al pari delle principali città europee: non possiamo pensare di far crescere questa città se non partiamo innanzitutto dal riconoscimento e dalla tutela dei diritti fondamentali. Quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto promuovere, tra le varie, una serie di iniziative negli istituti superiori perché riteniamo che sia opportuno e necessario lavorare, oltre che con la cittadinanza, anche con le nuove generazioni. Altra interessante novità è il connubio tra il tema dei diritti e lo sport, con un torneo di tennis appositamente organizzato in città. Infine, nella giornata del 17 maggio, Quartu sarà inondata dalle bandiere arcobaleno simbolo delle lotte per i diritti sanciti anche dalla nostra Costituzione all’art. 3”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it