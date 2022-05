Ennesima giornata di caos sull’asse mediano di Cagliari. Questo pomeriggio un’auto diretta verso il Poetto si è ribaltata all’altezza dello svincolo per viale Marconi. L’incidente ha causato una lunghissima fila di auto incolonnate. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente né se ci siano feriti. La Polizia Locale sta lavorando per riportare la situazione del traffico alla normalità.

