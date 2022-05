L’Italia spera di vincere per la seconda volta di seguito l’Eurovision Song Contest. Dopo i Maneskin, l’accoppiata Blanco-Mamhood ha tutte le carte in regola per un’altra storica vittoria al prestigioso festival musicale. Anche la stampa straniera parla entusiasticamente dei due giovani cantanti. Ma El mundo, importante quotidiano spagnolo che dedica un lungo articolo alla coppia, ha lanciato una frecciata polemica.

Secondo El Mundo, il ricorso all’accoppiata Blanco – Mahmood sarebbe infatti un trucco dell’Italia per accattivarsi i voti della comunità LGTBQ che segue il festivasl.

“Il brano è eseguito da due degli artisti con l’aura più magica in scena, icone di uno dei gruppi che più da vicino seguono l’evento, come i LGTBQ – si legge nell’articolo -: Mahmood, star internazionale già secondo in Eurovisione nel 2019 con Soldi, e Blanco, giovanissimo cantante che ha già ottenuto importanti successi, salgono sul palco di Torino e cantano una ballata avvincente, dal testo e dal messaggio squisiti e sensazioni profonde. E per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette e affermando che la sua ode al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, che è ciò di cui parlano i brividi della canzone, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della festival”. Ma al di là delle polemiche sabato si saprà se il brano Brividi, definito da El Mundo un pezzo dalla «raffinatezza indiscutibile» riuscirà a vincere la prestigiosa competizione.

