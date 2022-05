Apre a Cagliari l’archivio dei fumetti. Sarà diretto da Bepi Vigna, storica firma made in Sardegna del fumetto nazionale e internazionale.

La sede sarà nei locali della ex scuola elementare Edmondo De Amicis in via Falzarego 35 a Cagliari dove saranno catalogati oltre 10mila di fumetti e documenti raccolti nel fondo archivistico.

L’archivio comprende anche pubblicazioni a fumetti (riviste, collane complete, albi, graphic-novel), saggi sul fumetto, sul cinema d’animazione, sulla televisione, film d’animazione, carte povere (figurine, carte da gioco tematiche, Tarocchi), riviste illustrate e satiriche d’epoca (a partire dalla prima metà dell’800, fino agli anni ’60 del Novecento: Illustrazione Italiana, Illustrazione Popolare, Lo Spirito Folletto, Il giornalino della domenica e altre), fotoromanzi, selezioni di fumetti di ogni parte del mondo, dalla Cina di Mao al Brasile, all’Argentina, alla Russia.

Gli albi a fumetti e le riviste sono divisi tra la sede di Cagliari e quella di Santa Maria Navarrese e coprono tutta la storia del fumetto italiano.

