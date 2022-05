Due auto in sosta sono state incendiate nella notte Ad Assemini. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute alle 2:30 circa, in via Genova con un APS e il supporto di un’autobotte hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento ad altri veicoli in sosta e alle strutture vicine, mettendo in sicurezza l’area e la sede stradale.

Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it