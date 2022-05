A partire da domani, domenica 15 maggio, Ita Airways inizierà a viaggiare da e per la Sardegna. Il primo volo partirà da Cagliari verso Linate alle 6,35 e il secondo sempre dal capoluogo sardo verso Roma alle 7.

Dopo l’addio di Alitalia, la nuova compagnia debutta nell’Isola. Per l’occasione, per il primo collegamento è stato scelto l’aereo dedicato al campione Gigi Riva.

In Sardegna quindi torna una compagnia italiana e inoltre per i prossimi dodici mesi i sardi potranno usufruire di tariffe agevolate, senza compensazioni economiche e quindi senza esborso per la Regione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it