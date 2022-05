Non chiamatelo semplicemente museo né mostra, perché il nuovissimo Museum Experience interamente dedicato alla civiltà nuragica è un percorso multisensoriale tutto da vivere, una passeggiata dentro la storia, un’esperienza nella quale si esprimono sensazioni ed emozioni, con una storia che incredibilmente si riallaccia in continuo alla nostra vita odierna. NURAGICA, l’originale format itinerante che ha avuto grande successo di pubblico nel suo lungo tour dal nord al sud dell’isola e ha entusiasmato visitatori da ogni parte del mondo, ha stabilito il primo e unico Museum Experience in Sardegna proprio nel cuore di Cagliari, in via Roma 191.

Il nuovo allestimento di Nuragica, che ha trovato spazio negli ampi locali del Palazzo Chapelle, ancora una volta esalta l’importanza che ha avuto la civiltà dei sardi nel bacino del mediterraneo 3500 anni fa, portando il visitatore a provare la sensazione di immergersi nella preistoria sarda e in un mondo, inimmaginabile e sorprendente.

Nel nuovo Museum Experience – si legge in una nota – la sensazione è quella di attraversare idealmente uno scavo archeologico, si torna indietro nel tempo e si attraversano i mille anni di storia vissuta in Sardegna nell’età del bronzo. Si possono toccare con mano oggetti, entrare fisicamente negli ambienti di vita e immaginare con chiarezza l’organizzazione politica e sociale che scandiva la quotidianità dell’epoca.

“Sotto i nostri piedi questa terra custodisce i segreti di una storia grandiosa”, spiega Paolo Alberto Pinna della Sardinia Experience, la cooperativa ideatrice del format. “Con Nuragica è possibile averne per la prima volta una visione d’insieme e allo stesso tempo andar via emozionati e incentivati a visitare i luoghi narrati”.

Il percorso trova il suo culmine con l’esperienza della Realtà Virtuale Immersiva che catapulta il fruitore in uno spazio virtuale ad alto tasso emozionale.

Nuragica, trovando la sua sede permanente a Cagliari, diventa un punto di riferimento prezioso per sardi e turisti e per chi desidera conoscere la storia della civiltà nuragica e visitare i siti archeologici dell’isola. Inoltre, la nuova location consente la massima raggiungibilità per chi vive a Cagliari e per chi arriva in città in auto, treno, bus e nave.

La Cooperativa Sardinia Experience ha allestito in via Roma anche un corner turistico per promuovere e valorizzare i territori che oggi di questa storia danno testimonianza. Un ambizioso progetto di turismo culturale che da giugno sarà esportato fuori dall’isola per approdare come prima tappa al Museo Archeologico MANN di Napoli, dove NURAGICA allestirà una seconda mostra per accompagnare la narrazione dell’unica tappa italiana della Mostra Internazionale “Sardegna Isola Megalitica”.

