La Salernitana pareggia 1-1 a Empoli e spreca una importante chance salvezza con Perotti, che sbaglia un calcio di rigore. Sarà un segno del destino, per il Cagliari che stasera (ore 20,45) all’Unipol arena affronta l’Inter nel match della 37ª giornata di Serie A decisivo per la corsa scudetto e la lotta salvezza. Il popolo rossoblù lo spera, anche se la serie A sembra davvero aggrappata a un filo.

Inzaghi scende in campo conoscendo già il risultato di Milan-Atalanta: in ogni caso l’Inter è obbligata a vincere. Idem Agostini che punta ancora sulla coppia Joao Pedro-Pavoletti per cercare un risultato fondamentale per sperare ancora nel miracolo.

Le formazioni

Cagliari-Inter

Domenica 15/5 ore 20,45 (diretta streaming su Dazn).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

