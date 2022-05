La salma di Antonello Spissu, ristoratore cagliaritano di 62 anni, verrà posta sotto sequestro come disposto dalla Procura di Cagliari. L’uomo è deceduto tre giorni fa appena dopo essere stato trasferito da una clinica privata al Policlinico di Monserrato.

I familiari hanno sporto denuncia, chiedendo chiarezza sulle cause della morte, così il pm Andrea Massidda ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per omicidio colposo.

L’uomo, da quanto si apprende, era stato ricoverato nella clinica privata in seguito a un periodo di ricovero in ospedale per Covid. Giovedì, mentre si trovava nello stabile, ha avuto un malore ed è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Monserrato, dov’è morto poco dopo.

Oggi verrà effettuata l’autopsia in modo da avere un quadro competo e capire se ci siano eventuali responsabilità sul decesso del ristoratore cagliaritano.

