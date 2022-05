Stanotte a Uta, i carabinieri della stazione di Siliqua hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per furto e danneggiamento aggravato, un 41enne del luogo, operaio con precedenti di polizia.

L’uomo, forzando una porta laterale, si era introdotto nei locali della piscina comunale di Uta dove aveva asportato la somma in contanti di 80 euro, un PC portatile e un telefono cellulare di proprietà del gestore della predetta struttura, originario di Guspini.

Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto constatato dai militari, l’uomo è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

L’intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it