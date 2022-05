Dopo i due anni difficili dovuti alla pandemia, lo sport riprende i suoi spazi e si candida per essere lo strumento non solo idoneo a migliorare la forma fisica di chi lo pratica, ma anche per favorire la socializzazione. Puntando su questi elementi, l’Assessorato allo Sport del Comune di Cagliari ha messo a punto un bando che valorizzi l’attività sportiva proprio come elemento di aggregazione e inclusione sociale. Verrà infatti pubblicato ufficialmente venerdì prossimo 20 maggio 2022 il bando pubblico per la concessione di contributi che favoriscano la pratica sportiva all’aperto. Ai beneficiari, che per la prima volta in questo tipo di contributi saranno direttamente i cittadini e non le associazioni sportive, verrà concesso un voucher dal valore di 732 euro che potrà essere utilizzato nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), Associazioni di Volontariato (ODV) che abbiano aderito al progetto e che abbiano sede e/o operatività nel Comune di Cagliari.

Beneficiari saranno i minori di 18 anni, gli over 65, i soggetti disabili e le persone in situazione di grave vulnerabilità legata alla perdita temporanea di reddito e sprovviste di altro sostegno. Potranno partecipare anche i soggetti che non rientrano in queste categorie, ma in questo caso potranno essere ammessi al contributo solo gli interessati che abbiano come limite ISEE 10.000 euro.

“Il bando – ha spiegato il Sindaco Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di presentazione – ha come obiettivo quello di incentivare l’attività sportiva e per questo abbiamo messo a disposizione un milione di euro. Le principali novità sono due: fare in modo che tutti i cagliaritani possano ricominciare a fare sport all’aria aperta e possano recuperare quella socialità che in qualche modo si stava perdendo dopo i due anni di pandemia. Vogliamo spingere le persone a uscire di casa, abbandonando la paura e il timore, per recuperare il rapporto con il prossimo. E per arrivare a questi risultati, non credo ci sia niente di meglio dello sport. L’altra importante novità è che i contributi di solito vanno alle associazioni, mentre questa volta abbiamo scelto di premiare direttamente chi vuole fare sport. I beneficiari, infatti, saranno i cittadini che poi dovranno scegliere in quali associazioni fare l’attività sportiva”. Un modo sperimentale per mettere in prima linea le esigenze del cittadino che, in questo modo, ha maggiore libertà nello scegliere le modalità di svolgimento dello sport preferito.

Presente all’incontro con la stampa, che si è tenuto oggi, lunedì 16 maggio 2022 al primo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli a Cagliari, anche l’Assessore allo Sport, Patrimonio e Tributi, Andrea Floris. “Non era facile in sette-otto mesi lavorare per arrivare alla pubblicazione di questo bando in modo che i beneficiari potessero avere il voucher entro il 30 giugno ma ci siamo riusciti. Per Cagliari questa è una opportunità importante perché daranno risalto e valorizzeranno la città visto che le attività previste dal bando dovranno essere svolte prevalentemente all’esterno. Abbiamo tanti spazi per stare all’aria aperta, per fruire dei luoghi e del clima favorevole che Cagliari ci offre”.

Tra le peculiarità del bando, che avrà come scadenza le 23,59 del 20 giugno 2022, il fatto che il beneficiario potrà scegliere tra un voucher da 66 ore o uno da 50 che, però comprenda anche l’attrezzatura o l’abbigliamento per svolgere l’attività sportiva. Compresi, in entrambe le soluzioni, la visita medico-sportiva e la polizza assicurativa.

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Cagliari nell’ambito del piano di interventi dell’Organismo Intermedio di Cagliari del Piano Operativo Città di Cagliari, grazie all’incremento della dotazione che ha comportato l’introduzione dell’asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE).

