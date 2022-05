“La vicenda della privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari sta assumendo giorno dopo giorno toni sempre più preoccupanti e poco chiari che danno l’aria di un’operazione al buio”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Piga.

“Il Consiglio regionale ha il dovere di vederci chiaro – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia -. In ballo c’è la filiera turistica, la sovranità turistica e l’indotto occupazionale, di fatto lo scalo di Cagliari rappresenta uno dei capisaldi più determinanti e imprescindibili dell’offerta turistica isolana e del suo tessuto economico e sociale”.

“Sia chiaro – precisa Piga -, non ho nessun pregiudizio verso gli imprenditori privati che vogliono investire nell’aeroporto di Cagliari, anzi ben vengano se puntano a creare occupazione e concrete opportunità di sviluppo dell’isola. Ma se i sindacati parlano di operazione pericolosa, Federalberghi esprime la sua contrarietà, la Confcommercio Sud Sardegna la ritiene rischiosa, il Consiglio regionale ha il dovere di pretendere chiarezza sulla paventata privatizzazione ipotizzata dagli azionisti, a maggiore ragione se si pensa che la Camera di Commercio, che detiene il 94% del capitale azionario dell’aeroporto, è un ente pubblico, quindi con tutto quello che comporta in termini di trasparenza e di rispetto delle procedure di evidenza pubblica in caso di cessione di quote”.

“L’aeroporto di Cagliari sarà privatizzato? Quali sono e che ruolo avranno i fondi di investimento? Qual è il piano industriale? Quale futuro per i lavoratori e le attività commerciali dello scalo e dell’indotto? Che strategia turistica è prevista nel breve e lungo periodo? Qual’è il ruolo futuro della Regione? Queste e altre domande hanno bisogno di risposte immediate, dettagliate e trasparenti” incalza Fausto Piga.

“Un tema così strategico per l’economica e per il diritto alla mobilità dei sardi deve entrare nell’agenda politica del Consiglio regionale e per questo chiederò formalmente che tutti gli azionisti dell’aeroporto cagliaritano, le sigle sindacali e le associazioni di categoria interessate alla vicenda siano invitate per un’audizione in IV e V Commissione, alla presenza degli assessori ai Trasporti e al Turismo. L’aeroporto – ribadisce in conclusione Piga – sino ad oggi ha dimostrato di saper lavorare bene e per questo sarà importante capire se esiste uno studio che dice che la privatizzazione sia un’operazione indispensabile o migliore”.

