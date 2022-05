“Bonifiche, riconversione, valorizzazione turistica e una nuova e sostenibile stagione industriale possono essere concrete prospettive di sviluppo del Sulcis e di Cagliari, ma solo se si verificano condizioni ben individuate: un forte pilastro sociale per sostenere e accompagnare quei lavoratori che subiranno le conseguenze della transizione ecologica, certezza e stabilità delle fonti energetiche, sostegno agli Enti locali negli sforzi che già stanno ponendo in essere per progettare e gestire interventi a valere sul PNRR. E la cartina di tornasole del successo del PNRR sarà in particolare il Sulcis Iglesiente”. È l’indicazione che ha dato la presidente della Commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (PD), nel corso dell’incontro con la delegazione dei senatori dem da oggi in Sardegna per l’ottava tappa del tour ‘Avvicina’.

“Nell’ottica di aumentare sempre più il ricorso alle energie rinnovabili – ha precisato la parlamentare dem – la Sardegna e il Sulcis non possano rinunciare al gas”.

Per Mura “incontrare gli attori dello sviluppo locale, lavoratori, imprese, amministratori e organizzazioni sindacali, ha permesso di mettere ulteriormente a fuoco i problemi ma soprattutto le opportunità del Sulcis e di Cagliari. E la cartina di tornasole del successo del PNRR – ha sottolineato – sarà in particolare il Sulcis Iglesiente”.

