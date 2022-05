“Non permetterò per nessuna ragione che l’eredità dei nostri padri minatori, venga messo all’asta come si fa con la roba vecchia su ebay”. Lo scrive su FB il sindaco di Iglesias Mauro Usai a proposito del bando per l’assegnazione degli immobili di Igea nel Sulcis Iglesiente. “Sono anni che aspettiamo una risposta da parte della Regione alle innumerevoli richieste che i Comuni minerari, Iglesias in testa, hanno presentato per l’acquisizione e lo sviluppo dei progetti sulle aree minerarie. Anni in cui ci viene detto che per dare seguito alle richieste, occorre modificare la legge 33/1998 (sarebbe sufficiente un’interpretazione autentica da parte del Consiglio Regionale). Anni in cui Igea dice di non aver nessuna autorizzazione da parte della Regione per la cessione dei beni ai comuni, ma evidentemente è autorizzata a farlo nei confronti privati. L’Europa ha messo a disposizione un mare di finanziamenti che potrebbero essere utilizzati per la rigenerazione di gran parte del patrimonio, così come altri paesi europei hanno già fatto da tempo, e noi siamo ancora fermi. Anni di prese in giro per farci stare buoni. Tutto ciò è semplicemente vergognoso. Occorre una grande mobilitazione di popolo per chiedere rispetto della nostra storia e permettere ai comuni di programmare lo sviluppo del territorio sulle aree minerarie di cui, solo i nostri concittadini, sono i legittimi proprietari”.

