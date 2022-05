Nella giornata di ieri il rapper Salmo è riuscito ancora a far parlare di sé. Durante la presentazione della sua nuova serie “Blocco 181”, di cui è anche produttore, che andrà in onda su Sky dal 20 maggio, la giornalista presente sul red carpet ha provato a fargli qualche domanda a riguardo. “Cosa succede in Blocco 181?”, chiede lei, “Guardati la serie”, risponde lui.

Subito il video postato dal rapper olbiese sul suo profilo Instagram ha fatto il giro del web, causando reazioni contrapposte: da una parte chi lo supporta, criticando duramente le “domande banali” poste dai giornalisti in occasioni di questo tipo, altri invece giudicano irrispettoso il suo comportmento nei confronti di “una persona che sta solo svolgendo il suo lavoro”.

