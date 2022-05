Nuovo appuntamento al Villaggio Pescatori con le iniziative di UrbanLab Giorgino, il progetto di ecologia urbana di Riverrun hub che mira a promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, a servizio dei bisogni, competenze e desideri delle comunità locali.

Sabato 21 maggio, sui muri del mitico Favelas Stadium, a partire dalle 21 verrà proiettato “Rondo’ Final”, il film di Gaetano Crivaro, Margherita Pisano e Felice D’agostino realizzato utilizzando più di un secolo di suoni e filmati sul rito e la Festa di Sant’Efisio.

Oltre cento anni di immagini filmate della festa, cercate e ritrovate, frammenti di pellicola, nastri di famiglia, pixel. Un lavoro di montaggio alla ricerca di quello che sfugge, di quello che resta, in un tempo sospeso tra sogno e ricordo.

Il titolo del film riprende uno dei più vividi racconti della festa cagliaritana del primo maggio, quello tratteggiato da Sergio Atzeni nell’omonimo “Rondò final”, pubblicato postumo nella raccolta “I sogni della città bianca”. Le parole dello scrittore risuonano nel film sino a ricostruire la suggestione di un tempo sospeso, di uno spazio altro: “Un attimo di sospensione, nell’aria: come la pausa di silenzio di un’orchestra, un attimo prima del rondò final”.

Ma il programma della serata prende il via alle 18,30, con un tour guidato per le vie del villaggio a cura di Sonia Carta di FacendoCoseaCagliari in compagnia di alcuni abitanti del Villaggio Pescatori. Un vero e proprio viaggio guidato per immergersi e conoscere storia, giochi, personaggi e atmosfere direttamente dalla voce degli abitanti della borgata marina. La partecipazione al tour è gratuita, ma è necessario disporre della Guida Nonturismo/Giorgino curata da Riverrun hub e pubblicata da Ediciclo, in vendita tutte le librerie di Cagliari o in loco prima dell’inizio del percorso. Alle 20 il Villaggio sarà in festa con musica, pesci fritti, vino e birrette per tutti al costo di 12 euro. Il ricavato sarà utilizzato dal Comitato di quartiere per le attività autorganizzate di abbellimento e mantenimento del villaggio.

E infine alle 21 proiezione gratuita del film con presenza degli autori. “Rondò final” è un film prodotto dall’Ambulante e Ruga Film con il sostegno della Cineteca sarda di Cagliari e la Sardegna film Commission e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

