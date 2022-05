Questa mattina il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha dato il benvenuto ai trentadue collaboratori tecnici che hanno preso servizio nelle scorse settimane insieme agli impiegati amministrativi. Grazie agli ultimi concorsi, sono stati circa 150 i dipendenti ad essere stati assunti nell’Amministrazione comunale che si arricchisce di nuove professionalità.

“Siate orgogliosi di lavorare per il Comune perché siete voi che dovrete soddisfare le esigenze delle famiglie, dei cittadini e delle imprese”. Queste le prime parole del Sindaco Truzzu che ha accolto i nuovi dipendenti comunali nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma. “Far funzionare le cose è molto importante perché dobbiamo dare risposte a chi ci chiede servizi di qualità. E noi siamo parte di una macchina complessa, osservata da tutti, non solo dai cagliaritani. Da voi – ha concluso il primo cittadino – ci aspettiamo entusiasmo e innovazione ma soprattutto che siate propositivi perché avete nuove energie e nuovi stimoli per far migliorare la macchina amministrativa”.

Il Sindaco Truzzu ha voluto ricordare il prezioso lavoro svolto dalla Dirigente Luisella Mereu in fase di preparazione delle procedure concorsuali, prima che un male incurabile le impedisse di festeggiare i nuovi assunti.

“Abbiamo necessità di una struttura tecnica all’altezza – il commento della Dirigente del Servizio Personale, Francesca Brundu – perché dobbiamo tenere alta la qualità della struttura. Eravamo in sofferenza e ora da voi ci aspettiamo un salto di qualità”.

A concludere i saluti ai nuovi assunti è stato il Direttore Generale, Giorgio La Spisa. “L’Amministrazione comunale ha una caratteristica: mette alla prova con una maggiore fatica i suoi dipendenti perché sentiamo il fiato sul collo dei cittadini. Però è anche l’Amministrazione che se ci si lavora in un certo modo, può dare grandi soddisfazioni. E può essere formativa dal punto di vista umano e professionale”.

