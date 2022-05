Disavventura a Marina Piccola per una donna che, vista la splendida giornata, stamattina si è recata al porticciolo cagliaritano per fare una passeggiata o una gita in barca. Dopo aver parcheggiato l’auto l’automobilista si è dimenticata di tirare il freno a mano dell’utilitaria. Inutili i tentativi di due persone che vedendo l’auto che si muoveva senza nessuno a bordo hanno tentato di fermarla in extremis, senza però riuscirvi. La vettura è così finita in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno recuperando l’auto.

