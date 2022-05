In viale Bonaria ce ne sono due in mezzo al marciapiede. Molti cagliaritani si stanno chiedendo a cosa servono i cubi di cemento e i pilastri che stanno apparendo nelle strade cittadine. Ebbene sono stati messi dall’Arst e serviranno per la fase di cantiere della nuova linea della Metropolitana leggera. I marciapiedi saranno liberati quando la linea sarà realizzata.

