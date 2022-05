Assume carattere nazionale la questione dei taser ai carabinieri della Compagnia di Quartu dopo l’aggressione dell’operaio nigeriano che ha ferito a morsi un militare in un cantiere di Settimo San Pietro. Dopo l’appello del Sim Carabinieri al ministro Lamorgese arriva anche l’intervento del deputato di Fratelli D’Italia Salvatore Sasso Deidda, capogruppo in Commissione difesa. “Esprimo solidarietà e auguro una pronta guarigione al Carabiniere della Radiomobile di Quartu, aggredito a morsi da un operaio nigeriano – scrive Deidda -. Noi di Fratelli d’Italia, da sempre, ci battiamo affinché vengano forniti ai nostri uomini e donne in divisa che, ogni giorno, rischiano la propria vita per difendere la nostra, gli strumenti adeguati per compiere in piena sicurezza il proprio lavoro come il taser e la body-cam. Per il violento aggressore non ci possono essere attenuanti. Deve essere rimpatriato nel suo paese d’origine e scontare li la sua pena”

Presa di posizione anche del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). “I pochi taser in dotazione alle forze di polizia sono stati uno specchietto per le allodole per l’opinione pubblica ma non per i Carabinieri che ogni giorno devono fare i conti con violenti e esagitati pronti a tutto. Ieri pomeriggio un Carabiniere della Stazione Carabinieri di Settimo San Pietro, intervenuto con la pattuglia dopo la segnalazione circa un extracomunitario in stato di agitazione, è stato preso a morsi con asportazione di brandelli di carne al braccio e al petto, venendo in seguito ricoverato per probabile intervento chirurgico. Una delle tante orribili situazioni cui siamo costretti quotidianamente”, scrive Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). “Nel porgere la solidarietà al collega, ci mettiamo a disposizione tramite la Segreteria Provinciale per assisterlo in tutto ciò di cui avrà bisogno. Detto ciò – continua Zetti – dobbiamo però far emergere che i militari delle stazioni non hanno in dotazione il taser, e forse ieri si sarebbe rivelato di vitale importanza per l’incolumità del collega. Nonostante ciò, siamo a conoscenza che le pattuglie del NORM della Compagnia Carabinieri di Quartu escono in servizio senza avere al seguito i taser, pur essendo stati distribuiti al Reparto e il personale addestrato all’uso. Il Nuovo Sindacato Carabinieri chiede, a chi ne ha la responsabilità, di superare questa impasse, attesa la necessità e utilità dello strumento che aiuta ad evitare i contatti ravvicinati con le persone esagitate a tutela della salute degli operatori su strada”.

