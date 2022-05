Anche due neonati sono stati coinvolti nel frontale che si è verificato questo pomeriggio al chilometro 45,700 della Nuova 125. Secondo quanto è emerso, le vetture coinvolte sono state due e non tre come era stato reso noto. In una c’era solo il conducente, nell’altra una famiglia con due neonati. Tutti sono apparentemente illesi tranne il conducente dell’auto con la famigliola che dopo essere stato liberato, è stato affidato al personale sanitario, presente con una autoambulanza.

La sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte della Polizia di Stato intorno alle 16 e ha inviato la Squadra dal distaccamento VVF di San Vito. Giunti sul posto i Vigili hanno messo in sicurezza le vetture e provveduto a liberare dalle lamiere l’autista rimasto incastrato. La Polizia di Stato ha garantito la sicurezza della strada isolando il tratto stradale dalla viabilità ordinaria e poi provveduto ai rilievi. Ora la strada è stata riaperta e la circolazione è nuovamente regolare.

