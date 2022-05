E se invece di bombe, missili e quant’altro, dagli aerei militari sparassero degli orsacchiotti? È questo il messaggio di un video che circola in rete contro le esercitazioni militari in Sardegna, che in questi ultimi giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani locali e nazionali.

La mobilitazione contro la Marina militare italiana, che ha dato il via la scorsa settimana all’esercitazione “Mare Aperto 2022”, ha già riscosso un forte successo, sia online, con una petizione lanciata su change.org, sia offline, con una manifestazione organizzata a Teulada, terra di servitù militare, per domani 22 maggio.

