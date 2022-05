Ieri a Villamar, i carabinieri della compagnia di Sanluri, a conclusione di alcuni accertamenti e di un intervento su strada, hanno denunciato per violazione del codice dell’ambiente, in particolare per inosservanza di prescrizioni su attività di gestione rifiuti e combustione illecita dei rifiuti stessi, un 57enne di Sanluri, commerciante, gestore di un esercizio pubblico.

I militari operanti, durante un servizio perlustrativo, hanno avvistato fumo nero proveniente dalla zona dove è presente l’attività dell’uomo.

Sul posto hanno verificato che il commerciante stava smaltendo illecitamente, mediante combustione, circa 50 kg di multimateriali del tipo carta, plastiche, metalli, resine ed altro, accumulatisi negli ultimi tempi quali rifiuti della sua attività professionale. Così voleva risparmiavare sui costi dello smaltimento di rifiuti speciali.

Le fiamme sono state immediatamente estinte dallo stesso autore della combustione.

