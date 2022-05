Novanta minuti, due campi da calcio, una stagione in ballo. Il Cagliari a Venezia si gioca tutto. Intanto deve vincere. Poi deve sperare che la Salernitana non lo faccia. Altrimenti si aprirà la botola della serie B.

Il tecnico toscano ha tutta la rosa a disposizione e potrebbe operare qualche modifica rispetto all’undici che domenica ha perso malamente contro l’Inter. La novità è che Rog dovrebbe essere il trequartista alle spalle della coppia d’attacco. Ecco dunque la formazione. Tra i pali l’intoccabile Cragno, davanti a lui la difesa a quattro con Bellanova, Ceppitelli, Altare (favorito su Lovato) e Lykogiannis. A centrocampo spazio al ritorno di Nandez con Grassi e Marin a occupare gli altri due posti. Rog dovrebbe essere il trequartista alle spalle della coppia Joao Pedro-Pavoletti.

Il Venezia già retrocesso invece è in formazione d’emergenza e in panchina farà spazio a molti Primavera. Soncin non potrà contare su Okereke, Kiyine, Vacca, Ebuehi, Aramu, Nsame ed Henry.

Venezia-Cagliari – Domenica 22 maggio, ore 21.00, stadio Penzo

Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

Classifica: Venezia 26 punti, Cagliari 29 punti

Diretta tv a cura di DAZN/Sky

