Come il Cagliari, anche la Salernitana di Davide Nicola si gioca la serie A in novanta minuti (ore 21,00, in casa contro l’Udinese). Il mister ha portato la sua squadra molto vicina a un obiettivo che prima del suo arrivo sembrava impossibile. C’era solo un sette per cento di possibilità di farcela, scrive in un lungo post social: e a quello si è aggrappato.

Ecco le sue parole:

“Realizziamo il nostro sogno. Impariamo a volare! Vogliamo credere in questo 7 per cento. Ne varrà la pena mi hanno assicurato. Sono state queste le parole del presidente e del direttore quando mi hanno contattato. E io ho sentito i loro stessi brividi. Poi, alla prima partita sono stato travolto dalla passione della nostra gente, dalla disponibilità e dallo spirito dei ragazzi!

Ho spiegato loro che quando si desidera ardentemente qualcosa, come dice Paulo Coelho… ”è bello pensare che tutto l’universo trami affinché tu lo possa conseguire…”. Accettando per onestà verso se stessi anche la possibilità di rimanere delusi. Però… sono l’identità di gioco, il coraggio e le relazioni profonde e leali tra di noi che fanno la differenza! 7 per cento è una percentuale che lascia poco margine all’immaginazione… È un salto nel vuoto. In cui l’unico margine di salvezza è dato dalla capacità di convincersi di poter riuscire a volare… In questi mesi il percorso è stato davvero intenso, se pensate che il 16 aprile prima di scendere in campo avevamo 12 punti di svantaggio.

Oggi invece siamo qui. Io non so come atterreremo da questo salto nel vuoto. Ma so che questo 7 per cento è stato tutto ciò in cui abbiamo sempre creduto e che continueremo a credere fino alla fine. Per cui vogliamo credere di essere in grado di volare! Come…? Mettendo tutta l’energia possibile. Tramutando quella percentuale in una moltiplicazione.

Non SETTE DIVISO 100, come dovremmo interpretarlo

Ma SETTE P-E-R CENTO, alla lettera, così come lo pronunciamo

SETTECENTO !

E allora prendiamo il nostro entusiasmo e moltiplichiamolo per quello della nostra gente… Io credo che se riusciremo a fare questo ultimo sforzo… sarà bellissimo”.

