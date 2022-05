Sono quindici ville esclusive, realizzate per Is Molas dall’architetto Fuksas come sculture plasmate dal sole e dal vento, simili a moderni nuraghi, seguendo le direttive della semplicità e del togliere. Elementi sono la pietra, l’acqua, il vento e la terra sarda. Fuksas le ha chiamate “Sculture Abitate” ma finora molte sono ancora invendute. Il prezzo è esclusivo, la posizione, d’altronde, pure. Ecco le immagini.

