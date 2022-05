Quanto guadagna il sindaco di Cagliari? Al momento sono 66mila euro lordi anno. In base a un emendamento della Regione, però, che prevede un’indennità maggiore in virtù del fatto che il primo cittadino del capoluogo lo è anche della città metropolitana, l’indennità del sindaco dovrebbe arrivare a 150mila euro anno lordi. Con quali risorse?

Nell’Unione Sarda di oggi si dice che lo stanziamento della Regione potrebbe non bastare per coprire l’aumento delle spese per gli aumenti. Ma l’attuale sindaco rassicura: “Non metterò le mani nelle tasche del Comune, non faccio politica per soldi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it