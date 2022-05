Nefropatico positivo al Covid, attesa di 8 ore per entrare al pronto...

Nefropatico positivo al Covid, attesa di 8 ore per entrare al pronto soccorso

L'uomo, residente in provincia di Cagliari, si è visto costretto a dover chiamare il 118 per poter accedere al trattamento di dialisi, necessario per la salvaguardia della propria salute